Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину

08:46 16 июня Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину, в Киеве они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским

Они едут в Киев в поезде, следующем от польской границы. О визите европейских лидеров было известно заранее от источников немецкой газеты Bild, однако никакой официальной информации о визите не распространялось из соображений безопасности.

«Вся Украина надеется, что Шольц, Макрон и Драги придут на помощь — с большим количеством оружия и с предложением членства в ЕС», — писала газета.

Они станут первыми лидерами стран-членов Евросоюза, которые приехали в Украину после 24 февраля.

Ожидается, что переговоры Макрона, Драги, Шольца и президента Владимира Зеленского будут посвящены интеграции Украины в Европейский Союз и дальнейшей помощи Киеву в войне с Россией. Корреспондент ZDF Андреас Кинаст предполагает, что в багаже у Шольца есть позитивные новости для Украины.



Визит лидеров происходит за день до того, как Еврокомиссия должна сделать рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.



Накануне визита в Киев Макрон заявил, что Европа должна дать Киеву сильные политические сигналы. Он также сказал, что хочет победы Украины в войне, но считает, что Зеленскому и европейцам все равно придется идти на переговоры с Россией.



Шольц же, которого критикуют за промедление с военной помощью Украине, пообещал расширить поддержку и поставлять современное оружие.