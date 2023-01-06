Шольц и Байден договорились передать Украине БМП Bradley и Marder

По итогам состоявшегося телефонного разговора главы США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, стороны договорились о передаче Украине БМП Bradley и Marder.
Об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что лидеры будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны. Канцлер ФРГ в очередной раз заявил, что Германия передаст Украине дополнительную батарею Patriot, о передаче которых ранее заявили и в США.
Президент Байден и канцлер Шольц по итогам переговоров также выразили свою благодарность за военную поддержку, которую оказывают Украине другие союзники и партнеры, отметили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по обороне Украины и приветствовали дополнительные поставки систем противовоздушной обороны и боевых машин.
Кроме того, лидеры подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников, в новый пакет помощи от США войдут около 50 БМП M2 Bradley. Пакет планируется объявить сегодня, 6 января.
M2 Bradley
M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США с 1980-х годов. Боевая машина получила название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли".
Основное оружие Bradley – 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster. Дополнительно БМП имеет спаренный 7,62 мм пулемет M240C и пусковую установку ПТРК TOW.
Ранее стало известно, что Франция передаст Украине бронированные машины AMX-10RC и Bastion.
M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США с 1980-х годов. Боевая машина получила название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли".
Основное оружие Bradley – 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster. Дополнительно БМП имеет спаренный 7,62 мм пулемет M240C и пусковую установку ПТРК TOW.
Ранее стало известно, что Франция передаст Украине бронированные машины AMX-10RC и Bastion.
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