Шольц и Байден договорились передать Украине БМП Bradley и Marder

07:44 06 января Киев, Украина

По итогам состоявшегося телефонного разговора главы США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, стороны договорились о передаче Украине БМП Bradley и Marder.

Об этом сообщает Белый дом.

"США намерены поставить Украине БМП "Брэдли" , а Германия - БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны. Канцлер ФРГ в очередной раз заявил, что Германия передаст Украине дополнительную батарею Patriot, о передаче которых ранее заявили и в США.



Президент Байден и канцлер Шольц по итогам переговоров также выразили свою благодарность за военную поддержку, которую оказывают Украине другие союзники и партнеры, отметили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по обороне Украины и приветствовали дополнительные поставки систем противовоздушной обороны и боевых машин.



Кроме того, лидеры подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.



Как пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников, в новый пакет помощи от США войдут около 50 БМП M2 Bradley. Пакет планируется объявить сегодня, 6 января.