Шойгу заявил, что россия теперь займется "освобождением" Донбасса

14:30 29 марта Киев, Украина





Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала Минобороны России "Звезда", сообщает "Радио Свобода".



Еще на прошлой неделе появились сообщения о длительном отсутствии Шойгу на телеэкране и в новостях. Звучали даже предположения о возможном отстранении от должности. Шойгу, однако, снова появился на телеэкране.



Так, по словам Шойгу, российские военные теперь "могут сосредоточиться на освобождении



Шойгу также сказал, что армии Украины "нанесен существенный ущерб". Он убеждает, что украинские военно-воздушные силы, ПВО и военно-морские силы "перестали существовать".



Министр обороны россии Сергей Шойгу выступил перед министерством и заявил, что якобы основные задачи первого этапа войны, которую россияне называют "спецоперацией", "в целом" выполнены.Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала Минобороны России "Звезда", сообщает "Радио Свобода".Еще на прошлой неделе появились сообщения о длительном отсутствии Шойгу на телеэкране и в новостях. Звучали даже предположения о возможном отстранении от должности. Шойгу, однако, снова появился на телеэкране.Так, по словам Шойгу, российские военные теперь "могут сосредоточиться на освобождении Донбасса" . Он назвал это главной целью операции, добавив при этом, что она будет "вестись до достижения всех целей".Шойгу также сказал, что армии Украины "нанесен существенный ущерб". Он убеждает, что украинские военно-воздушные силы, ПВО и военно-морские силы "перестали существовать".

В Генштабе ВСУ сегодня также сообщили, что цели наступательной операции в Киевском и Черновском направлениях не достигнуты. Поэтому оккупанты выводят отдельные подразделения вооруженных сил с территории этих областей.



В то же время сохраняется угроза начала ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры со стороны захватчиков.



В Генштабе также отметили, что у оккупантов есть проблемы с усилением и ротацией. Из-за отказа солдат идти на войну, россия не может даже укомплектовать одну батальонно-тактическую группу в тихоокеанском флоте.