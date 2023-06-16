09:40 12 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны Великобритании. Министр обороны россии сергей шойгу пытается поддерживать свой положительный имидж, для чего усиливает активность в публичном поле на фоне контрнаступления Сил обороны Украины.Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"В последнюю неделю министр обороны россии сергей шойгу сохранял высокий публичный авторитет, вероятно, с целью представить себя контролером стратегических вопросов на фоне того, как Украина ускоряет наступательные операции", — говорится в сообщении.

В частности, шойгу предоставил по крайней мере два комментария по оборонным операциям россии, включая серьезно преувеличенные заявления относительно украинских потерь. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он избегал публичных выступлений, пишет Минобороны королевства.

"Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и критиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно скорую отправку резервной бронетехники на фронт", — отмечается в сообщении.

Такие действия свидетельствуют о том, что шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж на фоне растущей критики со стороны некоторых россиян.