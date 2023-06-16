Шойгу пытается сохранить авторитет на фоне украинского контрнаступления - британская разведка

Министр обороны россии сергей шойгу пытается поддерживать свой положительный имидж, для чего усиливает активность в публичном поле на фоне контрнаступления Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В частности, шойгу предоставил по крайней мере два комментария по оборонным операциям россии, включая серьезно преувеличенные заявления относительно украинских потерь. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он избегал публичных выступлений, пишет Минобороны королевства.
Такие действия свидетельствуют о том, что шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж на фоне растущей критики со стороны некоторых россиян.
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