Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны россии сергея шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют президента путина о ходе войны, сообщает разведка Великобритании, опираясь также на данные российских СМИ.
Вероятно, шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию нехватки военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Ссылаясь на "недавние сообщения независимых российских СМИ", союзники пишут из Лондона, что из-за проблем, с которыми россия сталкивается в этой войне, их министр обороны, вероятно, "отстранен от руководства".
Разведка Британии считает, что о ходе боевых действий российского диктатора владимира путина "непосредственно информируют боевые командиры".
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