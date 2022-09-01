Шойгу отстранили от управления войсками - британская разведка

09:50 29 августа Киев, Украина

Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны россии сергея шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют президента путина о ходе войны, сообщает разведка Великобритании, опираясь также на данные российских СМИ.

"российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс россии в войне остановился", - отмечают в Министерстве обороны Британии.

Вероятно, шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию нехватки военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций.



Ссылаясь на "недавние сообщения независимых российских СМИ", союзники пишут из Лондона, что из-за проблем, с которыми россия сталкивается в этой войне, их министр обороны, вероятно, "отстранен от руководства".



Разведка Британии считает, что о ходе боевых действий российского диктатора владимира путина "непосредственно информируют боевые командиры".