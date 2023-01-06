Шмыгаль: украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям света

"Теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления электроэнергии, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений", - отметил он.