Шмыгаль: украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям света
15:47 06 января Киев, Украина
В Украине могут возобновить аварийные отключения
электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
во время заседания правительства 6 января.
"Теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления электроэнергии, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений", - отметил он.
По словам Шмыгаля, сегодня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме того, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.
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