Шмыгаль: Украина готова помочь Ливану

16:51 05 Август Киев, Украина

Власти Украины обратились к Ливану с предложением оказать помощь по устранению последствий взрыва в порту Бейрута. Украинская сторона может отправить спецотряд спасателей.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением о предоставлении необходимой помощи. И к нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент. Насколько я знаю, сейчас продолжается заседание правительства Ливана, они будут принимать решение о том, какого типа помощь им нужна», - сообщил Шмыгаль.
фото: последствия взрыва в Бейруте
Напомним, в порту Бейрута вечером, 4 августа, прогремел мощный взрыв, который нанес ущерб целому городу (эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 балла).