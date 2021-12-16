Шмыгаль: Украина готова помочь Ливану

Власти Украины обратились к Ливану с предложением оказать помощь по устранению последствий взрыва в порту Бейрута. Украинская сторона может отправить спецотряд спасателей.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Напомним, в порту Бейрута вечером, 4 августа, прогремел мощный взрыв, который нанес ущерб целому городу (эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 балла).
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