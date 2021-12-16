Шмыгаль: Украина готова помочь Ливану

«Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением о предоставлении необходимой помощи. И к нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент. Насколько я знаю, сейчас продолжается заседание правительства Ливана, они будут принимать решение о том, какого типа помощь им нужна», - сообщил Шмыгаль.