Шмыгаль, Ткаченко и Немчинов находятся с официальным визитом в Грузии

Начался трехдневний рабочий визит украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Грузию. В состав делегации вошли Олег Немчинов и Александр Ткаченко.
Об этом сообщается на сайте правительства.
"2-4 июня 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет находиться с официальным визитом в Грузии (Тбилиси, Мухета, Телави, Цинандали)", - говорится в сообщении.
В программе визита, в частности, запланированы встречи украинского премьера со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, главой парламента Грузии Кахой Кучава и патриархом Грузии. Также запланированы заявления для СМИ.
"2-4 июня 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет находиться с официальным визитом в Грузии (Тбилиси, Мухета, Телави, Цинандали)", - говорится в сообщении.
В программе визита, в частности, запланированы встречи украинского премьера со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, главой парламента Грузии Кахой Кучава и патриархом Грузии. Также запланированы заявления для СМИ.
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