Шмыгаль, Ткаченко и Немчинов находятся с официальным визитом в Грузии

Об этом сообщается на сайте правительства.В программе визита, в частности, запланированы встречи украинского премьера со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, главой парламента Грузии Кахой Кучава и патриархом Грузии. Также запланированы заявления для СМИ.