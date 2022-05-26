Шмыгаль провел встречу с послами стран Большой семерки и Евросоюза

Сегодня, 22 декабря состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послами Европейского Союза и Группы Семи (G7).
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год, а также вопрос закупки вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.
Премьер-министр отметил, что "Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком отрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19". По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.
Премьер-министр отметил, что "Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком отрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19". По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.
Шмыгаль также отметил, что на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, по его словам, действует государственная программа стимулирования экономики.
Глава правительства и послы стран Группы Семи и ЕС обсудили также ключевые параметры Государственного бюджета на 2021, добавили в пресс-службе. Как подчеркнул Шмыгаль, выполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.
Также Шмыгаль пожелал Великобритании, которая будет председательствовать в Группе Семи в следующем году, успеха в достижении задекларированных приоритетов.
Премьер-министр поблагодарил страны Группы Семи и Европейского Союза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Премьер-министр поблагодарил страны Группы Семи и Европейского Союза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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