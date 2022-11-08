Шмыгаль прокомментировал возможную эвакуацию с Киева
18:00 08 ноября Киев, Украина
Ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого не прифронтового города, и тем более столицы. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль
сказал во время заседании правительства во вторник, 8 ноября.
"Снова вернусь к теме относительно эвакуации населения из Киева
или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого не прифронтового города, и тем более столицы", - объяснил чиновник.
По словам главы правительства, энергетики и силы противовоздушной обороны продолжают свою работу.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы. Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", - подытожил он.
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