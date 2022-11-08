Шмыгаль прокомментировал возможную эвакуацию с Киева

По словам главы правительства, энергетики и силы противовоздушной обороны продолжают свою работу.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы. Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", - подытожил он.