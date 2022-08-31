Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на рф из-за ситуации на ЗАЭС

Шмыгаль призывает мировое сообщество повлиять на рф, чтобы она вывела своих военных из Запорожской АЭС, прилегающих территорий и Энергодара.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина 9 августа.
По словам Шмыгаля, минирование крупнейшей в Европе атомной электростанции, а также ее провокационные обстрелы должны получить соответствующую оценку.
Он подчеркнул, что "последствия потенциальной катастрофы ощутит не только Украину, но и весь мир".
Напомним, на днях оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. Накануне была обстреляна прибрежная зона атомной электростанции, ранение получила сотрудница АЭС.
Напомним, на днях оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. Накануне была обстреляна прибрежная зона атомной электростанции, ранение получила сотрудница АЭС.
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