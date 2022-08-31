Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на рф из-за ситуации на ЗАЭС

19:59 09 августа Киев, Украина

Шмыгаль призывает мировое сообщество повлиять на рф, чтобы она вывела своих военных из Запорожской АЭС, прилегающих территорий и Энергодара.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина 9 августа.

"Мы неоднократно становились свидетелями того, как российские военные сознательно и хладнокровно обстреливают жилые дома, больницы и другую гражданскую инфраструктуру. Цель этого - посеять страх, уныние. Это то, что делают террористы. И это то, кем сейчас стала Россия - главным мировым террористом. Ядерным террористом. По-другому назвать ситуацию вокруг Запорожской АЭС просто невозможно", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, минирование крупнейшей в Европе атомной электростанции, а также ее провокационные обстрелы должны получить соответствующую оценку.

"Россия должна получить статус государства - спонсора терроризма. Об этом мы говорим со всеми партнерами, и прежде всего с Соединенными Штатами, где такая инициатива уже получила поддержку Конгресса", - отметил премьер.