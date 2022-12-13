Шмыгаль призвал Францию ​​предоставить Украине танки Leclerc

19:39 12 декабря Киев, Украина





Об этом он заявил во время выступления на телеканале TF1. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Францию предоставить Украине основной французский боевой танк Leclerc в рамках поставки военной помощи для противодействия российскому вторжению.Об этом он заявил во время выступления на телеканале TF1.

"Нам необходимы гаубицы и боеприпасы, включая реактивные снаряды, которые мы используем каждый день. Мы просим танки, в том числе французские Leclerc", — отметил чиновник.

Шмыгаль добавил, что ежедневно россия выпускает на украинской территории 50-70 тысяч снарядов. Кроме того, рф использует иранские дроны для ударов по инфраструктуре Украины, напомнил премьер.

"Более 500 иранских беспилотников были запущены против Украины. Мы научились их сбивать. В субботу из 15 беспилотников, направленных против Одессы, было перехвачено 10", - рассказал чиновник.

По его словам, Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны для защиты своего неба, в частности систем Patriot.



Танк третьего поколения Leclerc был создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-х годах для замены устаревшего танка AMX-30. Его серийное производство началось в 1992 году. Leclerc стоит на вооружении французской армии, Иордании и армии Объединенных Арабских Эмиратов.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Украина надеется получить от Германии танки Leopard 2.