Шмыгаль призвал Францию ​​предоставить Украине танки Leclerc

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Францию предоставить Украине основной французский боевой танк Leclerc в рамках поставки военной помощи для противодействия российскому вторжению.
Об этом он заявил во время выступления на телеканале TF1.
Об этом он заявил во время выступления на телеканале TF1.
Шмыгаль добавил, что ежедневно россия выпускает на украинской территории 50-70 тысяч снарядов. Кроме того, рф использует иранские дроны для ударов по инфраструктуре Украины, напомнил премьер.
По его словам, Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны для защиты своего неба, в частности систем Patriot.
Танк третьего поколения Leclerc был создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-х годах для замены устаревшего танка AMX-30. Его серийное производство началось в 1992 году. Leclerc стоит на вооружении французской армии, Иордании и армии Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Украина надеется получить от Германии танки Leopard 2.
Танк третьего поколения Leclerc был создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-х годах для замены устаревшего танка AMX-30. Его серийное производство началось в 1992 году. Leclerc стоит на вооружении французской армии, Иордании и армии Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Украина надеется получить от Германии танки Leopard 2.
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