Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета нового руководителя

Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 7 сентября, представил коллективу Антимонопольного комитета нового руководителя – Павла Кириленко.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам Шмыгаля, рыночная экономика и свободная конкуренция играют одну из главных ролей на пути в ЕС. В этом случае важна роль Антимонопольного комитета.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам Шмыгаля, рыночная экономика и свободная конкуренция играют одну из главных ролей на пути в ЕС. В этом случае важна роль Антимонопольного комитета.
Также он отметил важность защиты экономической конкуренции. В рамках обязательств Украины перед партнерами, в частности МВФ, есть договоренность об улучшении работы АМКУ в части содействия рыночной конкуренции, особенно на этапе послевоенного восстановления, отметил премьер.
Он добавил, что изменения в работе комитета являются частью евроинтеграционных стремлений Украины, в частности, Соглашения об ассоциации с ЕС.
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