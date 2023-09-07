Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета нового руководителя

12:33 07 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба правительства.



По словам Шмыгаля, рыночная экономика и свободная конкуренция играют одну из главных ролей на пути в ЕС. В этом случае важна роль Антимонопольного комитета. Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 7 сентября, представил коллективу Антимонопольного комитета нового руководителя – Павла Кириленко.Об этом сообщает пресс-служба правительства.По словам Шмыгаля, рыночная экономика и свободная конкуренция играют одну из главных ролей на пути в ЕС. В этом случае важна роль Антимонопольного комитета.

"Сегодня перед комитетом стоят важные задачи. В обществе есть значительный запрос на справедливость и добродетель. В частности, справедливость и добродетель бизнеса. Бизнес должен работать ответственно, работать ради победы", – сказал Шмыгаль.

Также он отметил важность защиты экономической конкуренции. В рамках обязательств Украины перед партнерами, в частности МВФ, есть договоренность об улучшении работы АМКУ в части содействия рыночной конкуренции, особенно на этапе послевоенного восстановления, отметил премьер.



Он добавил, что изменения в работе комитета являются частью евроинтеграционных стремлений Украины, в частности, Соглашения об ассоциации с ЕС.