Шмыгаль подвел итоги лондонской Конференции по восстановлению Украины

17:02 22 июня Киев, Украина

В ходе состоявшейся в Лондоне Конференции по восстановлению Украины партнеры анонсировали новую финансовую поддержку для государства, а также поддержали идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Об этом во время пресс-конференции 22 июня заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
Глава украинского правительства поблагодарил организаторов и участников мероприятия, которое состоялось в Лондоне.
"Очень благодарен Великобритании за прием и организацию такого мощного мероприятия, благодарю всех партнеров и союзников, которые стоят бок о бок с Украиной в эти трудные для нас времена, наша устойчивость — это сила украинского народа умноженная на военную, финансовую, санкционную, гуманитарную поддержку наших партнеров и союзников. Украина всегда будет помнить тех, кто сегодня помогает нам в борьбе и восстановлении", — подчеркнул чиновник.
По его словам, на конференции по восстановлению солидарность мира с Украиной проявилась не только в декларациях. В частности, Шмыгаль перечислил новые финансовые ресурсы, анонсированные партнерами Украины:
  • 50 млрд евро от ЕС как новый среднесрочный инструмент поддержки;
  • трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании;
  • 1,76 млрд долларов по соглашению с Всемирным банком;
  • 600 млн евро энергокомпаниям "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Нефтегаз" от ЕБРР;
  • новый портфель проектов для восстановления на 840 млн. евро от Европейского инвестиционного банка;
  • 1,3 млрд долларов анонсированной помощи от США;
  • дополнительных 381 млн. евро помощи от Германии.
По словам чиновника, во время мероприятия Министерство энергетики Украины и МИД Великобритании заключили меморандум об энергетическом партнерстве, предусматривающий создание нового фонда вызовов в сфере зеленых инноваций в размере 62 миллионов фунтов стерлингов.

Премьер добавил, что с участием Украины состоялось очередное заседание Межведомственной координационной платформы доноров. Этот шаг усиливает координацию с партнерами по вопросу восстановления страны.

Также на этапе формирования находится коалиция бизнеса для инвестиций в Украину – Ukraine Business Compact. По словам Шмыгаля, к инициативе присоединились уже 400 международных компаний.

Кроме того, Украина подписала вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией и Европейским банком реконструкции и развития соглашение о совместной работе по страхованию военных рисков, добавил премьер. Он поблагодарил за поддержку США, Великобританию и Финляндию, которые выступают донорами этой инициативы.
"И еще важные политические заявления. Партнеры поддержали идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины и не сомневаются в нашем членстве в Евросоюзе", - отметил премьер.