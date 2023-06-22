Шмыгаль подвел итоги лондонской Конференции по восстановлению Украины

17:02 22 июня Киев, Украина

В ходе состоявшейся в Лондоне Конференции по восстановлению Украины партнеры анонсировали новую финансовую поддержку для государства, а также поддержали идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины.





Об этом во время пресс-конференции 22 июня заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Глава украинского правительства поблагодарил организаторов и участников мероприятия, которое состоялось в Лондоне.

"Очень благодарен Великобритании за прием и организацию такого мощного мероприятия, благодарю всех партнеров и союзников, которые стоят бок о бок с Украиной в эти трудные для нас времена, наша устойчивость — это сила украинского народа умноженная на военную, финансовую, санкционную, гуманитарную поддержку наших партнеров и союзников. Украина всегда будет помнить тех, кто сегодня помогает нам в борьбе и восстановлении", — подчеркнул чиновник.

По его словам, на конференции по восстановлению солидарность мира с Украиной проявилась не только в декларациях. В частности, Шмыгаль перечислил новые финансовые ресурсы, анонсированные партнерами Украины:

50 млрд евро от ЕС как новый среднесрочный инструмент поддержки;

трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании;

1,76 млрд долларов по соглашению с Всемирным банком;

600 млн евро энергокомпаниям "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Нефтегаз" от ЕБРР;

новый портфель проектов для восстановления на 840 млн. евро от Европейского инвестиционного банка;

1,3 млрд долларов анонсированной помощи от США;

дополнительных 381 млн. евро помощи от Германии.

По словам чиновника, во время мероприятия Министерство энергетики Украины и МИД Великобритании заключили меморандум об энергетическом партнерстве, предусматривающий создание нового фонда вызовов в сфере зеленых инноваций в размере 62 миллионов фунтов стерлингов.



Премьер добавил, что с участием Украины состоялось очередное заседание Межведомственной координационной платформы доноров. Этот шаг усиливает координацию с партнерами по вопросу восстановления страны.



Также на этапе формирования находится коалиция бизнеса для инвестиций в Украину – Ukraine Business Compact. По словам Шмыгаля, к инициативе присоединились уже 400 международных компаний.



Кроме того, Украина подписала вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией и Европейским банком реконструкции и развития соглашение о совместной работе по страхованию военных рисков, добавил премьер. Он поблагодарил за поддержку США, Великобританию и Финляндию, которые выступают донорами этой инициативы.