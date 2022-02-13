Шмыгаль подписал новый «Пакт молодежи 2025»

Отдел коммуникаций Секретариата КМУ сообщил о подписании нового украинского «Пакта молодежи 2025», который позволит молодым людям получать наставничество, учиться и готовиться к успешной карьере.

«В Украине 30% населения - молодые люди, это потенциал нашего государства. Предприятия-участники Пакта обязались предоставить им практические навыки, прежде чем они начнут свою карьеру. Это расширяет кругозор, таланты и возможности для молодежи », - сказал премьер.По словам премьер-министра, 49 000 молодых людей воспользовались программой в рамках предыдущего пакта. Почти 150 работодателей проявили инициативу и присоединились к проекту.«Власти выражают готовность помочь в нормативной, законодательной части, чтобы у украинской молодежи была возможность хорошо подготовиться к своей будущей карьере», - сказал Денис Шмыгаль.В заключительной речи Премьер-министр призвал бизнес и молодежь более активно участвовать в этой инициативе.