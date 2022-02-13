Шмыгаль подписал новый «Пакт молодежи 2025»

Отдел коммуникаций Секретариата КМУ сообщил о подписании нового украинского «Пакта молодежи 2025», который позволит молодым людям получать наставничество, учиться и готовиться к успешной карьере.
Правительство готово помочь молодежи и бизнесу быть взаимовыгодными, ведь качественная подготовка молодых людей к будущей профессии - перспективное геополитическое преимущество Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время церемонии подписания нового украинского «Пакта молодежи 2025». В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Хутцайт, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и представители бизнеса.
«В Украине 30% населения - молодые люди, это потенциал нашего государства. Предприятия-участники Пакта обязались предоставить им практические навыки, прежде чем они начнут свою карьеру. Это расширяет кругозор, таланты и возможности для молодежи », - сказал премьер.
По словам премьер-министра, 49 000 молодых людей воспользовались программой в рамках предыдущего пакта. Почти 150 работодателей проявили инициативу и присоединились к проекту.
«Власти выражают готовность помочь в нормативной, законодательной части, чтобы у украинской молодежи была возможность хорошо подготовиться к своей будущей карьере», - сказал Денис Шмыгаль.
В заключительной речи Премьер-министр призвал бизнес и молодежь более активно участвовать в этой инициативе.
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