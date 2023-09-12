Шмыгаль отчитался о состоянии подготовки энергосистемы к отопительному сезону

18:39 12 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодняшний день подготовка украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.



Об этом Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 12 сентября.

"Более месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию", — сказал глава правительства.

В частности, Денис Шмыгаль озвучил текущие результаты подготовки к отопительному сезону:

АЭС. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательство, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

ТЭЦ. Около 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя.

ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью около 2,3 ГВт.

Также премьер проинформировал, что по данным Минэнерго, в общей сложности в энергосистему Украины уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.