Шмыгаль отчитался о состоянии подготовки энергосистемы к отопительному сезону

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодняшний день подготовка украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.
Об этом Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 12 сентября.
Об этом Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 12 сентября.
В частности, Денис Шмыгаль озвучил текущие результаты подготовки к отопительному сезону:
- АЭС. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.
- ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательство, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.
- ТЭЦ. Около 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя.
- ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью около 2,3 ГВт.
Также премьер проинформировал, что по данным Минэнерго, в общей сложности в энергосистему Украины уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.
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