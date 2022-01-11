Шмыгаль объяснил, почему Украина закрыла границы для иностранцев

11:04 01 Сентябрь Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что причиной того, что Кабинет министров принял решение закрыть въезд для иностранцев послужил рост числа зараженных коронавирусом.



«Это было вынужденное решение, мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти», — сказал он.



Премьер отметил, что открытие границ для иностранцев возможно, если на протяжении двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваемости.



В то же время, по его словам, иностранцам, которые въезжают в страну для учебы или бизнеса въезд будет разрешен.



«Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты», — сообщил он.



С 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября Украина закрыла свои границы для иностранцев — за исключением нескольких категорий граждан других стран.



Официальной причиной стала ситуация с распространением коронавируса и рост заболеваемости в Украине. В то же время, в украинских СМИ и социальных сетях обсуждают версию, согласно которой решение могло быть продиктовано еще и другой причиной. Это якобы связано с массовым паломничеством хасидов в Умань. Ожидалось, что в текущем году могли приехать до 10 тысяч паломников.