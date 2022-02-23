Шмыгаль обсудил ход реформ в Украине с послами ЕС, США и Великобритании

11:15 27 Май Киев, Украина

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главами диппредставительств Евросоюза, США и Великобритании, стороны обсудили реализацию реформ, в частности реформу корпоративного управления и работу рынка газа.

Об этом сообщается на Правительственном портале.



Отмечается, что на встрече присутствовали глава Представительства Европейского Союза Отмечается, что на встрече присутствовали глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, временный поверенный в делах Великобритании в Украине Николас Гаррокс, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Сергей Марченко и министр энергетики Герман Галущенко.

"На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты, необходимые для получения макрофинансовой помощи и транша МВФ. Сейчас идет подготовка изменений ко второму чтению. Рассчитываем, что вскоре они будут приняты в целом", - сообщил во время встречи Шмыгаль.

Также Премьер-министр подчеркнул, что важно поддерживать связь с партнерами Украины по вопросам реализации всех реформ, в частности антикоррупционной, судебной, корпоративной, внедрения рынка газа и электроэнергии. Шмыгаль отметил, что законопроект об ответственности за недостоверное декларирование доходов был подан Президентом и принят в первом чтении в прошлом месяце. Кроме того, в первом чтении одобрен законопроект, касающийся деятельности Высшего совета правосудия.



Во время встречи стороны также обсудили реформу корпоративного управления и работу рынка газа. Шмыгаль заверил глав дипломатических представительств, что внедрение рынка газа в Украине необратимо.