Шмыгаль о поддержке Николаева после обстрелов: правительство выделит дополнительные средства

12:29 08 ноября Киев, Украина





Он напомнил, что ранее весной 2022 года российские обстрелы повредили водопровод, который поставлял питьевую воду в город, и ситуация осложнилась из-за последующих обстрелов и разрушения Каховской ГЭС.



Шмыгаль подчеркнул, что на решение этой проблемы в целом правительство уже выделило более 1 миллиарда гривен. На последнем совещании были обсуждены предложения по восстановлению стабильного водоснабжения в городе, включая идеи по расчистке русла реки Ингулец. Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о подготовке правительства к выделению дополнительных средств для установления стабильного водоснабжения в городе Николаев Он напомнил, что ранее весной 2022 года российские обстрелы повредили водопровод, который поставлял питьевую воду в город, и ситуация осложнилась из-за последующих обстрелов и разрушения Каховской ГЭС.Шмыгаль подчеркнул, что на решение этой проблемы в целом правительство уже выделило более 1 миллиарда гривен. На последнем совещании были обсуждены предложения по восстановлению стабильного водоснабжения в городе, включая идеи по расчистке русла реки Ингулец.

Это задача приоритетного значения, и правительство готовит дополнительные средства для ее решения. Также на совещании рассмотрены предложения о строительстве технического водопровода и реконструкции водохранилища.