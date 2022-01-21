Шмыгаль не видит причин для претензий по Нафтогазу

14:38 07 Май Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что смена руководства компании НАК «Нафтогаз» принято в соответствии с законодательством и соблюдением всех процедур.

"Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве Нафтогаза. Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству", - сказал премьер.

Он добавил, что обсуждал данный вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В разговоре с господином Блинкеном мы касались в целом вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная - среди них, это важный момент развития нашего государства", - сказал премьер.

Сам Блинкен назвал "плохим сигналом" решение по Нафтогазу. Он считает, что оно может навредить международному имиджу Украины.



Напомним, Кабмин уволил набсовет Нафтогаза на двое суток, за которые был уволен глава правления компании Андрей Коболев. На его место был назначен бывший исполнительный директор компании Юрия Витренко.



При этом свое решение Кабмин объяснил неудовлетворительными финансовыми показателями Нафтогаза за 2020 год - 19 млрд грн чистого убытка.



США, ЕС и международные финансовые организации выразили глубокое беспокойство решением правительства.



Позже набсовет Нафтогаза заявил о досрочном прекращении своих полномочий, несмотря на призывы Кабмина продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.