Шмыгаль не видит причин для претензий по Нафтогазу

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что смена руководства компании НАК «Нафтогаз» принято в соответствии с законодательством и соблюдением всех процедур.
Он добавил, что обсуждал данный вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Сам Блинкен назвал "плохим сигналом" решение по Нафтогазу. Он считает, что оно может навредить международному имиджу Украины.
Напомним, Кабмин уволил набсовет Нафтогаза на двое суток, за которые был уволен глава правления компании Андрей Коболев. На его место был назначен бывший исполнительный директор компании Юрия Витренко.
При этом свое решение Кабмин объяснил неудовлетворительными финансовыми показателями Нафтогаза за 2020 год - 19 млрд грн чистого убытка.
США, ЕС и международные финансовые организации выразили глубокое беспокойство решением правительства.
Позже набсовет Нафтогаза заявил о досрочном прекращении своих полномочий, несмотря на призывы Кабмина продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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