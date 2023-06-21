Шмыгаль назвал 10 ключевых аспектов восстановления Украины

16:59 21 июня Киев, Украина

Сейчас Украина рассматривает 10 ключевых аспектов восстановления Украины , среди которых оценка убытков, этапы восстановления, прозрачность и источники финансирования.





Первый аспект восстановления Украины – оценка убытков Об этом во время открытия Конференции по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для возобновления Украины после российского вторжения, сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

"Вместе с Всемирным банком, Европейской Комиссией и ООН мы создали такой инструмент. Мы провели быструю оценку ущерба и потребностей. Этот документ содержит исчерпывающий обзор влияния войны на 20 разных секторов", - сказал глава правительства.

Второй аспект восстановления Украины — этапы восстановления

Первый этап – быстрое восстановление, которое началось в прошлом году и сейчас активно реализуется.

"Мы говорим о проектах, которые действительно необходимы для выживания страны и народа в условиях войны. По оценкам Всемирного банка, в этом году нам нужно 14,1 миллиарда долларов для таких приоритетных проектов восстановления”, – пояснил Шмигаль.

Второй этап – это долгосрочная реконструкция, которая продлится много лет и сейчас начинают составлять план ее реализации.



Третий аспект восстановления Украины – это приоритеты быстрого восстановления

По словам Шмыгаля, на 2023 год правительство определило пять основных приоритетов:

энергетика,

гуманитарное разминирование,

жилье,

критическая и социальная инфраструктура

поддержка экономики

Четвертый аспект восстановления Украины – это архитектура восстановления

Как отметил Шмигаль, реализация всех этих проектов требует особого покрытия архитектуры и регулярных площадок для сотрудничества. Он напомнил, что в прошлом году учредили должность вице-премьер-министра по реставрации Украины, создали также государственное агентство по вопросам реставрации, Целевой фонд для преодоления последствий агрессии, должности заместителей министров для восстановления в профильных ведомствах.

“Мы активно привлекаем региональные власти, которые являются важным элементом реформы децентрализации наряду с внутренней архитектурой восстановления. Мы создали новый механизм регулярного взаимодействия с нашими международными партнерами. Это межведомственная платформа координации доноров для Украины. Теперь представителем Украины в этой платформе будет вице-премьер-министр по реставрации”, — сказал Шмыгаль.

Пятый аспект восстановления Украины – прозрачность

“Говоря об архитектуре обновления, мы много раз вспоминали слова прозрачность и подотчетность. Мы заботимся о том, чтобы это были не просто слова, украинская реконструкция должна стать синонимом прозрачности", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в прошлом месяце представили экосистему цифрового обновления для ответственного управления. Экосистема, по его словам, позволит контролировать каждый этап любого проекта восстановления за очень короткий промежуток времени, в систему уже введено более 5000 участков для восстановления.



Шестой аспект восстановления Украины - параметрический подход

Параметрический подход – это принцип, когда правительство определяет общие рамки, широкую политику и общие требования.

"Что это значит на практике? Например, мы на законодательном уровне установили новые требования по строительству, в частности, жилых домов, чтобы они теперь имели бомбоубежище. Мы также разработали требования к школам и больницам и создаем общественные центры безопасности”, – рассказал Шмыгаль.

Энергоэффективность, зеленые технологии, безопасность – все это должно быть обязательной частью новой инфраструктуры при реконструкции, отметил глава правительства.



Седьмым аспектом восстановления Украины является региональный подход

"Региональный подход - это когда наши международные страны-партнеры берут патронат над регионами и общинами в Украине и помогают реализовывать здесь проекты восстановления", - сказал премьер.

В настоящее время реализуется или реализовывалось совместно со странами-партнерами или международными организациями более 200 проектов.



Восьмой аспект восстановления Украины - источники финансирования восстановления

По словам Шмыгаля, один из ключевых вопросов, с которым Украина постоянно сталкивается, это кто заплатит сотни миллиардов за восстановление.

"Прежде всего, россия должна заплатить за то, что она уничтожила", - подчеркнул глава правительства.

Он рассказал, что готовятся справедливые механизмы, позволяющие конфисковать до 500 миллиардов долларов российских активов, замороженных в эксплуатации.

Девятый аспект восстановления Украины – привлечение частного сектора

"Никакое масштабное эффективное и быстрое восстановление невозможно без привлечения частного капитала и частных инвестиций. Вместе с Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией развития США и другими партнерами мы работаем над эффективной моделью страхования военных рисков для инвестиций в Украину", - подчеркнул премьер.

По его словам, определены пять ключевых сегментов, которые станут основой восстановления и трансформации нашей экономики.

Первый сектор – энергетика. Есть огромный потенциал в секторе электроэнергетики, добыче и хранении газа, а также водородной энергетики.

Второй сектор – это ВПК. Многие украинские виды оружия и разработок доказывают свою эффективность на поле боя. Европейские и мировые оборонные компании все чаще рассматривают варианты строительства новых производств в Украине.

Третий сектор – это сельское хозяйство. Украина уже мировой лидер по производству многих культур. С государственными стимулами и частными иностранными инвестициями послевоенный рост в этом секторе может быть двусмысленным.

Четвертый сектор – это инфраструктура. Сейчас зарегистрированный ущерб этого сектора превышает 100 миллиардов долларов. Так что на протяжении многих лет это будет рынок, который будет стоить десятки миллиардов евро. Украина будет активно предлагать проекты государственно-частного партнерства и концессии.

Пятый сектор – IТ.

“Мы стремимся стать цифровым центром в Европе. Мы предлагаем компаниям одни из самых выгодных в мире налоговых и регуляторных условий. В общем, мы говорим частному сектору, что те, кто сегодня инвестирует в Украину, будут иметь чрезвычайные возможности и перспективы в последующие годы”, - заявил Шыгаль.

Десятый аспект восстановления Украины - Украина меняется

“Планы, изменения и реформы четко отвечают нашим стремлениям стать членом ЕС. Мы понимаем, что Украина должна меняться и Украина сейчас трансформируется”, — сказал глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что на 2023 год правительство определило 10 приоритетных реформ и проектов трансформации: европейская интеграция, безопасность и оборона, новая политика по отношению к ветеранам, развитие человеческого капитала перед лицом чрезвычайных вызовов, новая экономическая модель, развитие логистики и быстрое восстановление.

"Кроме того, у нас полностью создана антикоррупционная инфраструктура: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Национальное агентство по предотвращению коррупции. Это важные институты, которые позволяют обеспечить принцип неотвратимости наказания и верховенства права", – сказал Шмыгаль.

В то же время правительство проводит масштабную реформу цифровизации, широкомасштабное регулирование ведения бизнеса, корпоратизацию и приватизацию государственных предприятий. Это необходимый набор изменений, который, по словам премьера, позволит предотвратить коррупцию.