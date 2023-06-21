Шмыгаль назвал 10 ключевых аспектов восстановления Украины

Сейчас Украина рассматривает 10 ключевых аспектов восстановления Украины, среди которых оценка убытков, этапы восстановления, прозрачность и источники финансирования.
Об этом во время открытия Конференции по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для возобновления Украины после российского вторжения, сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль .
Первый аспект восстановления Украины – оценка убытков
Первый аспект восстановления Украины – оценка убытков
Второй аспект восстановления Украины — этапы восстановления
Первый этап – быстрое восстановление, которое началось в прошлом году и сейчас активно реализуется.
Первый этап – быстрое восстановление, которое началось в прошлом году и сейчас активно реализуется.
Второй этап – это долгосрочная реконструкция, которая продлится много лет и сейчас начинают составлять план ее реализации.
Третий аспект восстановления Украины – это приоритеты быстрого восстановления
По словам Шмыгаля, на 2023 год правительство определило пять основных приоритетов:
- энергетика,
- гуманитарное разминирование,
- жилье,
- критическая и социальная инфраструктура
- поддержка экономики
Четвертый аспект восстановления Украины – это архитектура восстановления
Как отметил Шмигаль, реализация всех этих проектов требует особого покрытия архитектуры и регулярных площадок для сотрудничества. Он напомнил, что в прошлом году учредили должность вице-премьер-министра по реставрации Украины, создали также государственное агентство по вопросам реставрации, Целевой фонд для преодоления последствий агрессии, должности заместителей министров для восстановления в профильных ведомствах.
Как отметил Шмигаль, реализация всех этих проектов требует особого покрытия архитектуры и регулярных площадок для сотрудничества. Он напомнил, что в прошлом году учредили должность вице-премьер-министра по реставрации Украины, создали также государственное агентство по вопросам реставрации, Целевой фонд для преодоления последствий агрессии, должности заместителей министров для восстановления в профильных ведомствах.
Пятый аспект восстановления Украины – прозрачность
Он добавил, что в прошлом месяце представили экосистему цифрового обновления для ответственного управления. Экосистема, по его словам, позволит контролировать каждый этап любого проекта восстановления за очень короткий промежуток времени, в систему уже введено более 5000 участков для восстановления.
Шестой аспект восстановления Украины - параметрический подход
Параметрический подход – это принцип, когда правительство определяет общие рамки, широкую политику и общие требования.
Энергоэффективность, зеленые технологии, безопасность – все это должно быть обязательной частью новой инфраструктуры при реконструкции, отметил глава правительства.
Седьмым аспектом восстановления Украины является региональный подход
Седьмым аспектом восстановления Украины является региональный подход
В настоящее время реализуется или реализовывалось совместно со странами-партнерами или международными организациями более 200 проектов.
Восьмой аспект восстановления Украины - источники финансирования восстановления
По словам Шмыгаля, один из ключевых вопросов, с которым Украина постоянно сталкивается, это кто заплатит сотни миллиардов за восстановление.
Восьмой аспект восстановления Украины - источники финансирования восстановления
По словам Шмыгаля, один из ключевых вопросов, с которым Украина постоянно сталкивается, это кто заплатит сотни миллиардов за восстановление.
Он рассказал, что готовятся справедливые механизмы, позволяющие конфисковать до 500 миллиардов долларов российских активов, замороженных в эксплуатации.
Девятый аспект восстановления Украины – привлечение частного сектора
По его словам, определены пять ключевых сегментов, которые станут основой восстановления и трансформации нашей экономики.
- Первый сектор – энергетика. Есть огромный потенциал в секторе электроэнергетики, добыче и хранении газа, а также водородной энергетики.
- Второй сектор – это ВПК. Многие украинские виды оружия и разработок доказывают свою эффективность на поле боя. Европейские и мировые оборонные компании все чаще рассматривают варианты строительства новых производств в Украине.
- Третий сектор – это сельское хозяйство. Украина уже мировой лидер по производству многих культур. С государственными стимулами и частными иностранными инвестициями послевоенный рост в этом секторе может быть двусмысленным.
- Четвертый сектор – это инфраструктура. Сейчас зарегистрированный ущерб этого сектора превышает 100 миллиардов долларов. Так что на протяжении многих лет это будет рынок, который будет стоить десятки миллиардов евро. Украина будет активно предлагать проекты государственно-частного партнерства и концессии.
- Пятый сектор – IТ.
Десятый аспект восстановления Украины - Украина меняется
Шмыгаль рассказал, что на 2023 год правительство определило 10 приоритетных реформ и проектов трансформации: европейская интеграция, безопасность и оборона, новая политика по отношению к ветеранам, развитие человеческого капитала перед лицом чрезвычайных вызовов, новая экономическая модель, развитие логистики и быстрое восстановление.
В то же время правительство проводит масштабную реформу цифровизации, широкомасштабное регулирование ведения бизнеса, корпоратизацию и приватизацию государственных предприятий. Это необходимый набор изменений, который, по словам премьера, позволит предотвратить коррупцию.
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