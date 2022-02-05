Шмыгаль и послы G7 обсудили реализацию корпоративной реформы

17:55 14 Май Киев, Украина

В Киеве прошла встреча премьера Украины Дениса Шмыгаля с послами Большой семерки (G7) и Представительством ЕС в Украине, в ходе которой стороны обсудили ключевые для Украины реформы.

Об этом сообщает Правительственный портал, 14 мая.

«Правительство неизменно настроено на продолжение реализации реформы корпоративного управления и других ключевых для Украины реформ. Вместе со странами G7 и международными финансовыми партнерами мы имеем шанс начать новую страницу во внедрении реформы корпоративного управления на главных стратегических компаниях Украины», - отметил Шмыгаль

По словам Премьер-министра, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать возобновление работы номинационного комитета.

«Было бы хорошо видеть комитет, который бы стал не только инструментом отбора качественных кандидатов для наблюдательных советов, но и площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые у нас возникают во многих компаниях», - сказал глава правительства.

Шмыгаль предложил главе Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу привлечь к работе номинационного комитета представителей Европейского Союза.



Также Премьер-министр заметил, что 13 мая состоялась встреча представителей правительства и Офиса Президента с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».



По словам Шмыгаля, государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.



Членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» поступило предложение от акционера остаться на год.

"За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - подчеркнул Премьер -министр.

Также Шмыгаль отметил, что на встрече с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» обсуждалась возможность включения в совет представителя США.



Он добавил, что правительство будет надеяться на положительное решение наблюдательного совета.