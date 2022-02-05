Шмыгаль и послы G7 обсудили реализацию корпоративной реформы

В Киеве прошла встреча премьера Украины Дениса Шмыгаля с послами Большой семерки (G7) и Представительством ЕС в Украине, в ходе которой стороны обсудили ключевые для Украины реформы.
Об этом сообщает Правительственный портал, 14 мая.
По словам Премьер-министра, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать возобновление работы номинационного комитета.
Шмыгаль предложил главе Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу привлечь к работе номинационного комитета представителей Европейского Союза.
Также Премьер-министр заметил, что 13 мая состоялась встреча представителей правительства и Офиса Президента с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
По словам Шмыгаля, государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.
Членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» поступило предложение от акционера остаться на год.
Также Шмыгаль отметил, что на встрече с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» обсуждалась возможность включения в совет представителя США.
Он добавил, что правительство будет надеяться на положительное решение наблюдательного совета.
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