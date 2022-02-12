Шмыгаль: Сумская область имеет большие возможности для развития туризма

11:21 23 Сентябрь Киев, Украина





Во встрече также приняли участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, представители правительства и народные депутаты. Денис Шмыгаль посетил Сумскую область с рабочим визитом. В ходе которого состоялось совещание по вопросам развития области, на совещании премьер-министр подчеркнул необходимость развития туристического потенциала региона.Во встрече также приняли участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, представители правительства и народные депутаты.



Премьер-министр отметил, что Сумская область имеет большие возможности для развития туризма, поэтому очень важно уделять особое внимание поддержке так называемых туристических магнитов. Среди них, в частности, усадебный комплекс П. Харитоненко. В ходе рабочей поездки Глава Правительства лично ознакомился с состоянием культурно-исторического памятника.



Денис Шмыгаль отметил, что правительство будет искать дополнительные возможности для поддержки таких объектов, поскольку это в первую очередь будет выгодно местным сообществам.



«В следующем году мы планируем включить культурные и туристические объекты в проект Великого строительства. Регионы должны подготовить предложения, которые могут быть профинансированы в рамках программы в следующем году. Расставьте приоритеты и определите, куда лучше всего инвестировать, чтобы это принесло результаты», - сказал премьер-министр.



Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что в Сумской области есть активное сообщество, большое количество фестивалей и интересных объектов, которые могут стать туристическим магнитом. Он добавил, что на следующий год запланированы две соответствующие программы.



«Первый - это «Великая реставрация»в сфере культуры. Это театры, музеи, замки, усадьбы, которые могут стать туристическим магнитом. Мы примем предложения от регионов и рассмотрим сотрудничество между государством и местными сообществами. И второй - создание центров культурного обслуживания. По сути, это превращение библиотек в регионах в современные центры досуга », - рассказал Александр Ткаченко.