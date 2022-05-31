Шестой пакет санкций против россии: страны ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго

08:35 31 мая Киев, Украина

Вчера вечером, лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет санкций против россии, который предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти, отключение Сбербанка от системы SWIFT , запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из россии, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на россию с целью прекращения войны", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем "Твиттере".

Детальнее:

Санкции сразу затронут 75% российского импорта нефти, а к концу года 90% ввозимой в Европу российской нефти будет запрещено;

Под санкции попадает нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении россии.



Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции, что решение оставить импорт российской нефти по трубопроводам - временное. Россия из-за нефтяного эмбарго Евросоюза может потерять около $22 млрд нефтяных доходов в год, подсчитало агентство Bloomberg.

Отключение «Сбербанка» от SWIFT и персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине.