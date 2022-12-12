Шантаж россии провалился: Европейские хранилища газа заполнены на 90%

15:08 12 декабря Киев, Украина





Об этом во время выступления 12 декабря заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Европейский Союз накопил объемы газа, необходимые для прохождения зимнего периода, несмотря на перебои в снабжении голубым топливом со стороны россии.Об этом во время выступления 12 декабря заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Относительно того, что мы установили обязательство об увеличении минимального наполнения хранилищ газа. Наши хранилища заполнены более чем на 90%. Поэтому мы перевыполнили нашу задачу. Это очень хорошо. Сейчас мы превысили средний показатель заполненности за последние 5 лет", — отметила чиновник.

Она констатировала, что российский газовый шантаж полностью провалился.

"Поэтому можно подытожить, что мы готовы к этой зиме, несмотря на перебои поставок из россии", - отметила фон дер Ляен.

Несмотря на это, уже в 2023 году ЕС может угрожать дефицит газа, добавила глава Еврокомиссии.

"Согласно анализу, несмотря на введенные меры, в следующем году мы можем столкнуться с нехваткой газа в объеме до 30 миллиардов кубических метров. Уже сделанные шаги помогут частично решить это, но нужны еще другие меры", - подчеркнула она.

В частности, фон дер Ляен призвала сосредоточиться на импорте сжиженного газа.

"Я уверена, что нам удастся сохранить тот же уровень, который имели в этом году - 1,3 миллиарда кубических метров", - пояснила чиновник.

По ее словам, также ЕС следует полноценно запустить платформу совместной закупки газа.

"О платформе совместных закупок — мы установили ее и имеем политическую договоренность по ней. Участие в ней добровольно. То, что мы могли увидеть в последние недели, — это значительный рост интереса к ней", — отметила Урсула фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии надеется, что Совет ЕС поддержит это предложение в ближайшие несколько дней.