Шаг к возможному вступлению в Европейский Союз: ЕК опубликует рекомендации

17:52 01 ноября Киев, Украина

Согласно информации от Politico, Еврокомиссия в среду, 8 ноября, опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран, которые стремятся присоединиться к Европейскому Союзу.

В этом документе будет содержаться рекомендация начать переговоры о возможном вступлении Украины и Молдовы в состав ЕС.



Однако, согласно официальным лицам и дипломатам ЕС, эти переговоры будут зависеть от определенных условий. Украине и Молдове будет предложено достичь определенного прогресса в ряде важных областей, включая создание надежной и независимой судебной системы, защиту прав меньшинств и внедрение антикоррупционных мер.

"Эти предостережения не будут незначительными, а достаточно серьезными", - предупредил один из французских чиновников.

Он также подчеркнул, что Брюссель уже не раз прячет большие политические решения под видом технических деталей.