Шабунин раскритиковал Лиева, отвечающего за вооруженные контракты Минобороны

Александр Лиев, который отвечает за вооруженные контракты Минобороны, поддерживал оккупацию Крыма.
Об этом сообщает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.
Об этом сообщает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.
Шабунин сообщил, что Лиев уроженец г.Ухта республики Коми ры, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен президента-беглеца Виктора Януковича.
В марте 2014 года, во времена оккупации Крыма россией, Лиев призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" за его статус.
Кроме того, в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом рф.
Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, которые пытались войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа.
Безуглая в Facebook сообщила, что рекомендовала министру обороны Алексею Резникову уволить Лиева еще несколько месяцев назад.
По ее словам, нардеп обращалась в СБУ из-за назначения Лиева в Минобороны.
В марте 2014 года, во времена оккупации Крыма россией, Лиев призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" за его статус.
Кроме того, в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом рф.
Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, которые пытались войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа.
Безуглая в Facebook сообщила, что рекомендовала министру обороны Алексею Резникову уволить Лиева еще несколько месяцев назад.
По ее словам, нардеп обращалась в СБУ из-за назначения Лиева в Минобороны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии