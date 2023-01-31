Шабунин раскритиковал Лиева, отвечающего за вооруженные контракты Минобороны

18:28 31 января Киев, Украина





Об этом сообщает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook. Александр Лиев, который отвечает за вооруженные контракты Минобороны , поддерживал оккупацию Крыма.Об этом сообщает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook.



Знакомьтесь - Александр Лиев. С лета 2022 года назначен врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, места расположения производств в Украине и сроки поставок.

Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резников, что оружие закупает новосозданное агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО. Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием",- рассказал Шабунин. "Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам такое?Знакомьтесь - Александр Лиев. С лета 2022 года назначен врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, места расположения производств в Украине и сроки поставок.Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резников, что оружие закупает новосозданное агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО. Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием",- рассказал Шабунин.

Шабунин сообщил, что Лиев уроженец г.Ухта республики Коми ры, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен президента-беглеца Виктора Януковича.



В марте 2014 года, во времена оккупации Крыма россией, Лиев призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" за его статус.



Кроме того, в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом рф.



Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, которые пытались войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа.



Безуглая в Facebook сообщила, что рекомендовала министру обороны Алексею Резникову уволить Лиева еще несколько месяцев назад.



По ее словам, нардеп обращалась в СБУ из-за назначения Лиева в Минобороны.