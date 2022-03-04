СГБ взяли в плен командира дивизиона ВС России, который ранее служил в армии Украины

Силами ВСУ задержан командир начальника связи командиров взвода управления гаубично-артиллерийского дивизиона ВС РФ.
В ходе допроса сотрудниками СГБ очередного "орка" из РФ, выяснилось что он украинский военный дезертир и в 2014 году перешел на сторону российской армии в Крыму.
24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и отправился в Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса.
Им обещали, что с властью все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Им объяснили: «Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым».
Но ведь Украина встретила оккупантов безумным сопротивлением!
Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам.
Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться безнаказанными!
24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и отправился в Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса.
Им обещали, что с властью все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Им объяснили: «Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым».
Но ведь Украина встретила оккупантов безумным сопротивлением!
Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам.
Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться безнаказанными!
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии