СГБ взяли в плен командира дивизиона ВС России, который ранее служил в армии Украины

12:06 04 Март Киев, Украина

Силами ВСУ задержан командир начальника связи командиров взвода управления гаубично-артиллерийского дивизиона ВС РФ.

 

В ходе допроса сотрудниками СГБ очередного "орка" из РФ, выяснилось что он украинский военный дезертир и в 2014 году перешел на сторону российской армии в Крыму.

24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и отправился в Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса.

Им обещали, что с властью все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Им объяснили: «Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым».

Но ведь Украина встретила оккупантов безумным сопротивлением!

Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь взвод украинским воинам.

Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться безнаказанными!