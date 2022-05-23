Северодонецк остается под украинским флагом

Об этом 23 мая сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рашисты не оставляют попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Все силы орки бросили на захват Северодонецка. Вечером россияне хотели подойти поближе к городу через села Пурдовка и Александровка, шли бои. Безуспешно для орков", - уточнил губернатор.