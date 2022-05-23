Северодонецк остается под украинским флагом

Российские захватчики, бросив все свои силы, пытались взять Северодонецк но тщетно.
Об этом 23 мая сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Кроме того, ночью армия РФ начала штурмовать Тошковку.
Гайдай добавил, что за сутки 22 мая в результате обстрелов РФ пострадали более 70 домов, погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой попал российский снаряд.
Кроме того, в детской больнице Днепра умерла 12-летняя девочка из Приволья, попавшая под обстрел две недели назад.
Зафиксированы разрушения 13 домов в Лисичанске, 28 - в Новодружеске, 13 - в Золотом, четырех - в Нирковом, по три - в Николаевке и Екатериновке, два - в Горском.
В Северодонецке россияне повредили пять многоэтажек и торговые площади рынка. Ранение получил пожилой мужчина.
Гайдай добавил, что за сутки 22 мая в результате обстрелов РФ пострадали более 70 домов, погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой попал российский снаряд.
Кроме того, в детской больнице Днепра умерла 12-летняя девочка из Приволья, попавшая под обстрел две недели назад.
Зафиксированы разрушения 13 домов в Лисичанске, 28 - в Новодружеске, 13 - в Золотом, четырех - в Нирковом, по три - в Николаевке и Екатериновке, два - в Горском.
В Северодонецке россияне повредили пять многоэтажек и торговые площади рынка. Ранение получил пожилой мужчина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии