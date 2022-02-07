"Северный поток 2" не заработает в случае вторжения России в Украину — Белый дом

17:13 07 Февраль Киев, Украина





Он отказался комментировать позицию Германии по поводу "Северного потока-2". Этот вопрос, как ожидается, станет темой для обсуждения во время встречи Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме в понедельник.



Перед прибытием в США Шольц заявлял об "огромных последствиях" для России в случае дальнейшего вторжения в Украину, однако в адрес Германии звучит критика за то, что она не производит поставки оружия в Украину.



Салливан, выступивший на каналах Fox News, NBC и ABC, отметил, что Германия оказывает значительную помощь Украине. "Хотя это правда, что Германия не послала оружие в Украину, но после США, она является вторым по объемам донором Украины в Европе". Салливан добавил: "имеем 30 союзников по НАТО и разные союзники берут на себя разные части этого".



Вероятность дальнейшего нападения России на Украину высока, отметил чиновник США. США четко заявляют - если Россия как-либо вторгнется в Украину , "Северный поток-2" не заработает, заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан в воскресенье в интервью программе NBC News Meet the Press. Отвечая на вопрос о том, что будет считаться вторжением, Салливан напомнил слова президента США Джо Байдена - если российский танк или российский военный пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением.Он отказался комментировать позицию Германии по поводу "Северного потока-2". Этот вопрос, как ожидается, станет темой для обсуждения во время встречи Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме в понедельник.Перед прибытием в США Шольц заявлял об "огромных последствиях" для России в случае дальнейшего вторжения в Украину, однако в адрес Германии звучит критика за то, что она не производит поставки оружия в Украину.Салливан, выступивший на каналах Fox News, NBC и ABC, отметил, что Германия оказывает значительную помощь Украине. "Хотя это правда, что Германия не послала оружие в Украину, но после США, она является вторым по объемам донором Украины в Европе". Салливан добавил: "имеем 30 союзников по НАТО и разные союзники берут на себя разные части этого".Вероятность дальнейшего нападения России на Украину высока, отметил чиновник США.

"Это может произойти уже завтра или занять недели", - указал Салливан. - Путин готовится к наступлению, отметил он и "создал позицию, разместив военных, чтобы в любое время иметь возможность действовать агрессивно против Украины".

Он отметил, что война принесет "огромные гуманитарные потери для Украины", но и "стратегические потери для России тоже".



США и союзники ускорили поставки оружия и военного оборудования в Украину. В эти выходные в Киев прибыла очередная, 8-я, партия оборонных поставок из США.