"Северный поток-2": США и Германия обсуждают возможное возмещение Украине финансовых потерь

Глава Кремля Владимир Путин 4 июня, заявил, что в тот день была завершена прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» и первые поставки газа могут начаться примерно через 10 дней.
В связи с этим Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обсуждают с Германией возможное возмещение Украине финансовых потерь, которые она несет в результате запуска газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет Радио Свобода.
По его словам, такой шаг Германии стал одной из причин того, что США не ввели санкции против компании-оператора российского газопровода.
Об этом пишет Радио Свобода.
По его словам, такой шаг Германии стал одной из причин того, что США не ввели санкции против компании-оператора российского газопровода.
Госсекретарь не уточнил, каким может быть это возмещение. Ранее звучали предположения, что Германия могла бы инвестировать в альтернативную энергетику в Украине.
Как подчеркнул госсекретарь, важно иметь четкие договоренности с Германией, которые дадут США возможность наложить санкции на газопровод позже, если Россия будет пытаться использовать его как инструмент принуждения против ее соседей в Восточной Европе.
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