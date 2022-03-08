"Северный поток-2": США и Германия обсуждают возможное возмещение Украине финансовых потерь

12:27 08 Июнь Киев, Украина

Глава Кремля Владимир Путин 4 июня, заявил, что в тот день была завершена прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» и первые поставки газа могут начаться примерно через 10 дней.





Об этом пишет Радио Свобода.



По его словам, такой шаг Германии стал одной из причин того, что США не ввели санкции против компании-оператора российского газопровода. В связи с этим Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обсуждают с Германией возможное возмещение Украине финансовых потерь, которые она несет в результате запуска газопровода "Северный поток-2".Об этом пишет Радио Свобода.По его словам, такой шаг Германии стал одной из причин того, что США не ввели санкции против компании-оператора российского газопровода.

"Мы активно сотрудничаем (с Берлином – ред.), чтобы выяснить, что можно и стоит, и, я считаю, необходимо сделать, чтобы гарантировать, что плата за транзит, которую Украина может в определенный момент в будущем потерять вследствие этого газопровода, ... была возмещена", - сказал Блинкен.

Госсекретарь не уточнил, каким может быть это возмещение. Ранее звучали предположения, что Германия могла бы инвестировать в альтернативную энергетику в Украине.



Как подчеркнул госсекретарь, важно иметь четкие договоренности с Германией, которые дадут США возможность наложить санкции на газопровод позже, если Россия будет пытаться использовать его как инструмент принуждения против ее соседей в Восточной Европе.