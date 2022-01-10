"Северный поток-2 не отвечает требованиям Европейского Союза", - МИД Германии

12:01 10 Январь Киев, Украина

Российский газопровод Северный поток-2 не отвечает требованиям Европейского Союза.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



Именно это, как она говорит, и послужило причиной приостановки сертификации газопровода. Также министр отметила, что вопрос запуска «Северного потока-2» носит геополитический характер. Ведь Москва использует его как энергетическое оружие для шантажа Европы.

Так что если европейская энергетическая независимость и дальше будет находиться под угрозой — Германия примет эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами — добавила глава внешнеполитического ведомства ФРГ. Ведь основная задача ныне – обеспечение всех европейцев электричеством и отоплением.

Напомним, процесс сертификации Северного потока 2 должен был завершиться еще в январе 2021 года. Однако из-за несоответствия европейскому законодательству — запуск каждый раз откладывался. В конце 2021 года председатель Федерального агентства по сетям Йохен Хоман предупредил, что в ближайшие годы окончательное решение о сертификации российского газопровода принято все еще не будет.



Напомним, что заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации допускает факт затягивания сертификации газопровода «Северный поток-2».