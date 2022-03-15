«Северный поток-2»: Германия и США постараются не допустить "давления" Кремля на Украину

Германия совместно с США сделает все возможное, чтобы проект "Северный поток-2" не использовался Кремлем в качестве средства политического давления на Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во вторник в утреннем эфире телеканала Welt.
При этом дипломат признал, что пока не достаточно понятно, как могут выглядеть гарантии для Украины в случае, если Россия все же прибегнет к «политическому давлению с использованием денег или инфраструктурных мероприятий». Вместе с тем он подчеркнул, что Германия работает над тем, чтобы не допустить такого развития событий и обеспечить Украине безопасность в этом вопросе. «Все остальное от нас не зависит», - добавил Маас, но заверил, что Берлин всегда во время переговоров в последние годы и месяцы четко давал понять Москве, что транзитные контракты с Украиной должны продолжаться.
Добавив, что этот транзит обеспечивает Киеву 2 млрд долларов дохода ежегодно. Глава МИД напомнил, что Германия была участницей переговоров между Украиной и Россией о продлении контракта на транзит на 5 лет.
Маас не считает, что газопровод поставит Германию в зависимость от России. Он аргументировал это тем, что Германия, Европа в целом десятки лет покупают российский газ, еще со времен холодной войны и существования СССР.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил также, что ЕС и США должны говорить с Россией «на четком языке». По его словам, президент США Джо Байден, как он и сам заявил, должен очертить во время своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным «красные линии».
Маас отметил, что очень обеспокоен текущими событиями в России, а также на ее границах. Он подчеркнул, что ни один конфликт, ни одна война не может быть закончена военными средствами, но исключительно дипломатическими, политическими.
Маас не считает, что газопровод поставит Германию в зависимость от России. Он аргументировал это тем, что Германия, Европа в целом десятки лет покупают российский газ, еще со времен холодной войны и существования СССР.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил также, что ЕС и США должны говорить с Россией «на четком языке». По его словам, президент США Джо Байден, как он и сам заявил, должен очертить во время своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным «красные линии».
Маас отметил, что очень обеспокоен текущими событиями в России, а также на ее границах. Он подчеркнул, что ни один конфликт, ни одна война не может быть закончена военными средствами, но исключительно дипломатическими, политическими.
Напомним, первая встреча президентов США и РФ должна состояться в Женеве 16 июня.
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