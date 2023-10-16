Северная Корея занимается поставками оружия в россию - расследование

18:45 16 октября Киев, Украина

По данным Dossier, Северная Корея занимается поставками оружия в россию, в частности, идет речь о ракетах.



Расследователи ссылаются на корабельные документы российского судна Ангара, которое, вероятно, участвует в перевозках из КНДР.



Согласно этим документам, трюм сухогруза содержал "50,69 тонн ракет с разрывным зарядом". В качестве пункта назначения указан залив Стрелок в Приморском крае, где располагается российская военная база Дунай.

Важно отметить, что в документах не фиксируется, что судно посещало Северную Корею.