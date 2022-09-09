Северная Корея утвердила закон о применении ядерного оружия

Северная Корея приняла закон, разрешающий ей наносить превентивный ядерный удар по противнику "в случае угроз". Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Согласно принятому документу, применить ядерное оружие северная Корея может если осуществлено:
- нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается "неизбежной";
- нападение на руководство государства и руководителей командования ядерными силами;
- нападение на стратегические объекты страны.
Кроме того, нанести превентивный удар в КНДР намерены, если "возникнет необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны, а также для захвата инициативы в войне".
Пхеньян также заявил, что обладание ядерным оружием является его "законным и неотъемлемым правом".
Напомним, ФБР в ходе обыска резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обнаружило документ, который описывает военную оборону иностранного правительства, в частности, его ядерный потенциал.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщила, что россия "в отчаянии" покупает миллионы снарядов и ракет в Северной Корее.
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