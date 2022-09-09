Северная Корея утвердила закон о применении ядерного оружия

07:50 09 сентября Киев, Украина

Северная Корея приняла закон, разрешающий ей наносить превентивный ядерный удар по противнику "в случае угроз". Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану", - цитирует документ агентство.

Согласно принятому документу, применить ядерное оружие северная Корея может если осуществлено:

нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается "неизбежной";

с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения считается "неизбежной"; нападение на руководство государства и руководителей командования ядерными силами;

нападение на стратегические объекты страны.

Кроме того, нанести превентивный удар в КНДР намерены, если "возникнет необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны, а также для захвата инициативы в войне".

Пхеньян также заявил, что обладание ядерным оружием является его "законным и неотъемлемым правом".

Напомним, ФБР в ходе обыска резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обнаружило документ, который описывает военную оборону иностранного правительства, в частности, его ядерный потенциал.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщила, что россия "в отчаянии" покупает миллионы снарядов и ракет в Северной Корее.