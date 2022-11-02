Северная Корея тайно снабжает россию боеприпасами - Белый дом

18:07 02 ноября Киев, Украина

Согласно рассекреченным данным разведывательного сообщества США, россия находится в процессе закупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в войне против Украины.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает телеканал CNN в среду, 2 ноября.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы россии. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны россии в Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия", – сказал Кирби.