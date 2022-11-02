Северная Корея тайно снабжает россию боеприпасами - Белый дом

Согласно рассекреченным данным разведывательного сообщества США, россия находится в процессе закупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в войне против Украины.
Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает телеканал CNN в среду, 2 ноября.
По его словам, Северная Корея пытается создать видимость, что боеприпасы направляются в страны Ближнего Востока или Африки, но на самом деле их получают россияне для того, чтобы использовать в войне против Украины.
Кирби также добавил, что США продолжат следить за поставками.
Кирби также добавил, что США продолжат следить за поставками.
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