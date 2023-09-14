Северная Корея поставляет россии вооружение - Буданов

В течение последних полутора месяцев Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также ракетные системы для РСЗО "Град".
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны, Кирилл Буданов, в среду, 13 сентября, на фоне визита лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в россию для встречи с президентом владимиром путиным.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны, Кирилл Буданов, в среду, 13 сентября, на фоне визита лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в россию для встречи с президентом владимиром путиным.
На Западе возникают предположения, что вопрос о северокорейском вооружении и его поставках в россию стал одной из ключевых тем в ходе встречи диктаторов на востоке россии. Тем не менее, там эта информация пока не получила официального подтверждения.
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