08:09 14 сентября Киев, Украина





Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны, Кирилл В течение последних полутора месяцев Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также ракетные системы для РСЗО "Град".Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны, Кирилл Буданов , в среду, 13 сентября, на фоне визита лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в россию для встречи с президентом владимиром путиным.

"КНДР поставляет вооружение в россию уже полтора месяца", - заявил Буданов.

На Западе возникают предположения, что вопрос о северокорейском вооружении и его поставках в россию стал одной из ключевых тем в ходе встречи диктаторов на востоке россии. Тем не менее, там эта информация пока не получила официального подтверждения.