Северная Корея поставила россии миллион артиллерийских снарядов

16:17 01 ноября Киев, Украина

Северная Корея поставила в россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов с начала августа этого года, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, предоставленную на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи.



Согласно данным Национальной разведывательной службы, Северная Корея передала россии этот значительный объем артиллерийских снарядов, предположительно для использования в контексте вооруженных действий в Украине. С начала августа поставлено около 10 партий оружия, которых, по оценке разведслужбы, достаточно на протяжении примерно двух месяцев активных боевых действий.



Кроме того, по данным разведки, Северная Корея также отправила в россию советников по использованию боеприпасов.



Подчеркивается, что в июле министр обороны россии Сергей Шойгу посетил Северную Корею, где получил экскурсию от лидера КНДР Ким Чен Ына по новейшему вооружению страны.



Северная Корея располагает одними из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен. Укрепление сотрудничества между Северной Кореей и россией произошло в условиях глобальной изоляции обеих стран.



В результате недавнего визита Ким Чен Ына в россию, Белый дом заявил о предоставлении КНДР россией 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. В ответ на это российский президент владимир путин обещал помочь Северной Корее достичь успеха в запуске спутников-шпионов.



Согласно данным южнокорейской разведки, КНДР получила техническую помощь от россии, которая может содействовать ее стремлению вывести объекты в космос после неудачных попыток запуска спутника. Сша также опасаются, что технологии могут быть применены для усовершенствования баллистических ракет.