Сеул готов ввести санкции против москвы, если станет известно о военной сделке с КНДР

Южная Корея рассматривает возможность введения односторонних санкций против москвы в случае, если будут выявлены какие-либо сделки россии с Северной Кореей, связанные с военным сотрудничеством или поставками оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, как сообщает Yonhap.
Пак подчеркнул, что любое соглашение между россией и Северной Кореей, касающееся торговли оружием, на фоне саммита, представляет собой чрезвычайную угрозу для безопасности и мира на Корейском полуострове.
Отвечая на вопрос о возможности введения односторонних санкций против обеих стран в случае подтверждения таких сделок, министр отметил: "Мы рассматриваем все возможные меры".
Следует отметить, что Южная Корея уже неоднократно вводила односторонние ограничения в отношении Северной Кореи из-за ее незаконной ядерной, ракетной и кибернетической деятельности. Однако в отношении россии Сеул присоединился только к международным санкциям, связанным с российским вторжением в Украину.
Министр Пак также подчеркнул, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и россией нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в отношении Пхеньяна.
По его словам, правительство Южной Кореи выразило строгое предупреждение и призывает избегать подобных действий. Он также добавил, что на данный момент российская сторона не предоставила информацию о каких-либо соглашениях с Северной Кореей, заключенных во время визита лидера последней, Ким Чен Ына.
Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, как сообщает Yonhap.
Пак подчеркнул, что любое соглашение между россией и Северной Кореей, касающееся торговли оружием, на фоне саммита, представляет собой чрезвычайную угрозу для безопасности и мира на Корейском полуострове.
Отвечая на вопрос о возможности введения односторонних санкций против обеих стран в случае подтверждения таких сделок, министр отметил: "Мы рассматриваем все возможные меры".
Следует отметить, что Южная Корея уже неоднократно вводила односторонние ограничения в отношении Северной Кореи из-за ее незаконной ядерной, ракетной и кибернетической деятельности. Однако в отношении россии Сеул присоединился только к международным санкциям, связанным с российским вторжением в Украину.
Министр Пак также подчеркнул, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и россией нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в отношении Пхеньяна.
По его словам, правительство Южной Кореи выразило строгое предупреждение и призывает избегать подобных действий. Он также добавил, что на данный момент российская сторона не предоставила информацию о каких-либо соглашениях с Северной Кореей, заключенных во время визита лидера последней, Ким Чен Ына.
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