Сеул готов ввести санкции против москвы, если станет известно о военной сделке с КНДР

09:49 15 сентября Киев, Украина

Южная Корея рассматривает возможность введения односторонних санкций против москвы в случае, если будут выявлены какие-либо сделки россии с Северной Кореей, связанные с военным сотрудничеством или поставками оружия.



Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, как сообщает Yonhap.



Пак подчеркнул, что любое соглашение между россией и Северной Кореей, касающееся торговли оружием, на фоне саммита, представляет собой чрезвычайную угрозу для безопасности и мира на Корейском полуострове.



Отвечая на вопрос о возможности введения односторонних санкций против обеих стран в случае подтверждения таких сделок, министр отметил: "Мы рассматриваем все возможные меры".



Следует отметить, что Южная Корея уже неоднократно вводила односторонние ограничения в отношении Северной Кореи из-за ее незаконной ядерной, ракетной и кибернетической деятельности. Однако в отношении россии Сеул присоединился только к международным санкциям, связанным с российским вторжением в Украину.



Министр Пак также подчеркнул, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и россией нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в отношении Пхеньяна.



По его словам, правительство Южной Кореи выразило строгое предупреждение и призывает избегать подобных действий. Он также добавил, что на данный момент российская сторона не предоставила информацию о каких-либо соглашениях с Северной Кореей, заключенных во время визита лидера последней, Ким Чен Ына.