Сеть ботов пыталась помешать встрече Зеленского и Нетаньяху в Нью-Йорке

12:19 20 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации на фронте и воздушных ударах, в частности, с использованием дронов иранского производства, которые россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре. Также президент Украины выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством россии и Ирана. Зеленский пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира.
 
Как сообщило посольство Украины в Израиле, путем распространения фейков этой встрече пыталась помешать сеть интернет-ботов.
"Перед встречей премьер-министра Нетаньяху и президента Зеленского мы идентифицировали вражескую сеть ботов на платформе X. Фейковая сеть на иврите распространяет клевету на президента Зеленского и украинский народ", - говорится в сообщении.