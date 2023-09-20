Сеть ботов пыталась помешать встрече Зеленского и Нетаньяху в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Зеленский проинформировал собеседника о ситуации на фронте и воздушных ударах, в частности, с использованием дронов иранского производства, которые россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре. Также президент Украины выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством россии и Ирана. Зеленский пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира.
Зеленский проинформировал собеседника о ситуации на фронте и воздушных ударах, в частности, с использованием дронов иранского производства, которые россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре. Также президент Украины выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством россии и Ирана. Зеленский пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира.
Как сообщило посольство Украины в Израиле, путем распространения фейков этой встрече пыталась помешать сеть интернет-ботов.
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