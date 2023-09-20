Сеть ботов пыталась помешать встрече Зеленского и Нетаньяху в Нью-Йорке

Как сообщило посольство Украины в Израиле, путем распространения фейков этой встрече пыталась помешать сеть интернет-ботов.

"Перед встречей премьер-министра Нетаньяху и президента Зеленского мы идентифицировали вражескую сеть ботов на платформе X. Фейковая сеть на иврите распространяет клевету на президента Зеленского и украинский народ", - говорится в сообщении.