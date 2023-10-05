Сервисы Yandex попали в список кандидатов на санкции как один из рычагов роспропаганды

12:45 05 октября Киев, Украина

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции как один из рычагов российской пропаганды.

Об этом говорится в сообщении НАПК.



Как отметили в агентстве, Yandex работает в рф и платит значительные налоги в госбюджет агрессора. Сервисы Yandex давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя доступ к массиву частных данных пользователей.



В НАПК подчеркнули, что речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных.

"Яндекс не стал "зависимым от государства", а с самого начала создавался как один из элементов обслуживания интересов российских властей. Он остается мощным инструментом пропаганды наравне с российскими телеканалами. Массивы данных Яндекса хранятся в трех крупных дата-центрах, расположенных в рф, к ним имеет круглосуточный доступ ФСБ, причем вполне официально”, – отметил глава НАПК Александр Новиков.

В чем опасность сервисов Яндекса

"Яндекс-поиск", работающий по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную Кремлю информацию, в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.

"Яндекс-деньги", на 75% принадлежащий Сбербанку россии, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.

"Яндекс-еда" и "Яндекс-таксы", имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адреса школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

Одними из самых опасных сервисов являются Яндекс-карты и Яндекс-навигатор, которыми после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN. Из-за них, среди прочего, россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.