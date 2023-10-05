Сервисы Yandex попали в список кандидатов на санкции как один из рычагов роспропаганды

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции как один из рычагов российской пропаганды.
Об этом говорится в сообщении НАПК.
Как отметили в агентстве, Yandex работает в рф и платит значительные налоги в госбюджет агрессора. Сервисы Yandex давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя доступ к массиву частных данных пользователей.
В НАПК подчеркнули, что речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных.
Как отметили в агентстве, Yandex работает в рф и платит значительные налоги в госбюджет агрессора. Сервисы Yandex давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя доступ к массиву частных данных пользователей.
В НАПК подчеркнули, что речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных.
В чем опасность сервисов Яндекса
- "Яндекс-поиск", работающий по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную Кремлю информацию, в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.
- "Яндекс-деньги", на 75% принадлежащий Сбербанку россии, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.
- "Яндекс-еда" и "Яндекс-таксы", имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адреса школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.
- Одними из самых опасных сервисов являются Яндекс-карты и Яндекс-навигатор, которыми после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN. Из-за них, среди прочего, россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.
Эти сервисы все еще доступны для загрузки на платформах App Store и Google Play в мире.
В НАПК отметили, что имея доступ к трекингу имен, платежных карт и адресов, Яндекс может передавать информацию, например, о людях, которые приезжают на работу в госучреждения или в посольства других стран. Так, сервис Яндекса Yango (такси, доставка пищи), работавший в 16 странах за пределами рф, был ограничен и запрещен властями нескольких государств по соображениям безопасности. Это сделали правительства Латвии, Эстонии, Британии, Франции и Казахстана.
От политического режима рф за кураторство над Яндексом отвечали Владислав Сурков (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии и Австралии), а затем Вячеслав Володин (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии). НАПК уже подало предложения по применению санкций против "яндексовских" компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы.
С полным перечнем компаний можно ознакомиться здесь.
В НАПК отметили, что имея доступ к трекингу имен, платежных карт и адресов, Яндекс может передавать информацию, например, о людях, которые приезжают на работу в госучреждения или в посольства других стран. Так, сервис Яндекса Yango (такси, доставка пищи), работавший в 16 странах за пределами рф, был ограничен и запрещен властями нескольких государств по соображениям безопасности. Это сделали правительства Латвии, Эстонии, Британии, Франции и Казахстана.
От политического режима рф за кураторство над Яндексом отвечали Владислав Сурков (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии и Австралии), а затем Вячеслав Володин (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии). НАПК уже подало предложения по применению санкций против "яндексовских" компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы.
С полным перечнем компаний можно ознакомиться здесь.
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