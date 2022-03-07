Сергей Притула вышел из партии «Голос»

14:24 07 Июнь Киев, Украина

Телеведущий Сергей Притула , после двух лет членства в политической партии «Голос», объявил о своем выходе из фракции.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"По состоянию на сегодняшний день, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос", - написал Притула.

В то же время он отметил, что не уходит из политики.

"О своих следующих планах в политике я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах", - добавил Притула.

Он уточнил, что уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отошла от наших первоначальных принципов настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".



По словам политика, "областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за свои поступки партийного руководства".

"И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства", - добавил он.

По словам Притулы, в случае, "когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать вразрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и т.д.".