Сергей Притула вышел из партии «Голос»

14:24 07 Июнь Киев, Украина

Телеведущий Сергей Притула, после двух лет членства в политической партии «Голос», объявил о своем выходе из фракции.
 
Об этом он написал в Фейсбуке.
"По состоянию на сегодняшний день, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос", - написал Притула.
В то же время он отметил, что не уходит из политики.
"О своих следующих планах в политике я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах", - добавил Притула.
Он уточнил, что уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отошла от наших первоначальных принципов настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

По словам политика, "областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за свои поступки партийного руководства".
"И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства", - добавил он.
По словам Притулы, в случае, "когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать вразрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и т.д.".
"Но отсутствие каких-либо реакций руководства партии в "зашкварне "голосования своих депутатов на любом уровне означает не только толерантность, но и согласование такого поведения. Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса", - утверждает Притула.