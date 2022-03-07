Сергей Притула вышел из партии «Голос»

Телеведущий Сергей Притула, после двух лет членства в политической партии «Голос», объявил о своем выходе из фракции.
Об этом он написал в Фейсбуке.
В то же время он отметил, что не уходит из политики.
Он уточнил, что уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отошла от наших первоначальных принципов настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
По словам политика, "областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за свои поступки партийного руководства".
По словам Притулы, в случае, "когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать вразрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и т.д.".
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