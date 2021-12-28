Сергей Притула предлагает повысить тарифы

Кандидат на пост головы Киева Сергей Притула считает, что качество услуг ЖКХ можно улучшить только с повышением тарифов. Об этом он заявил в своем интервью одному из украинских изданий.

"Просто проблема плохого качества того или иного блага, или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", – заметил Притула.

Он резюмировал, что решение о повышении тарифов не совсем понравится обществу.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула заявил о завершении актерской карьеры. Телеведущий в течение десяти лет был руководителем юмористического проекта "Вар’яти-шоу" – первого украиноязычного юмористического шоу в Украине.

Отметим, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. Выборы в Киеве в этом году обещают быть непростыми. Так, о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой.

А партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры столицы Ирину Верещук. Кроме того, о намерении участвовать в борьбе за пост городского главы уже заявил и бывший мэр Киева Александр Омельченко, а также бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.