Сергей Лавров назвал "тупыми" санкции США в отношении Москвы
12:23 08 Апрель Киев, Украина
Глава МИД России Сергей Лавров возмущен политикой новой администрации Джозефа Байдена в отношении санкционных ограничений, применяемых к Росии и ее гражданам.
Об этом он заявил в четверг, 8 апреля, по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, сообщает ТАСС.
"Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США
в отношении России - тупиковая, может быть, даже тупая - которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились". - сказал российский министр.
Он отметил, что Россия
ответит в случае введения новых санкций со стороны США.
"Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор "враждебных действий" России: как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах", - отметил глава МИД РФ.
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