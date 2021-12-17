Сергей Лавров назвал "тупыми" санкции США в отношении Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров возмущен политикой новой администрации Джозефа Байдена в отношении санкционных ограничений, применяемых к Росии и ее гражданам.

Об этом он заявил в четверг, 8 апреля, по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, сообщает ТАСС.

"Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор "враждебных действий" России: как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах", - отметил глава МИД РФ.