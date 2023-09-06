Сергей Крук снят с поста главы ГСЧС: Кабмин утвердил нового руководителя

Постановление Правительства Украины о назначении нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) было официально утверждено.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram в пятницу, 25 августа. Согласно этой информации, Сергей Крук снят с должности главы ГСЧС.
Согласно заявлению главы Министерства внутренних дел, Игоря Клименко, теперь обязанности исполняющего обязанности главы ГСЧС возложены на Владимира Демчука, который является заместителем руководителя этой службы.
В то же время, была завершена внутренняя проверка в ГСЧС, результаты которой будут использованы для принятия дополнительных решений в сфере кадровой политики.
Игорь Клименко подчеркнул, что ГСЧС продолжает нормальное функционирование и несение своих обязанностей в установленном режиме.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram в пятницу, 25 августа. Согласно этой информации, Сергей Крук снят с должности главы ГСЧС.
Согласно заявлению главы Министерства внутренних дел, Игоря Клименко, теперь обязанности исполняющего обязанности главы ГСЧС возложены на Владимира Демчука, который является заместителем руководителя этой службы.
В то же время, была завершена внутренняя проверка в ГСЧС, результаты которой будут использованы для принятия дополнительных решений в сфере кадровой политики.
Игорь Клименко подчеркнул, что ГСЧС продолжает нормальное функционирование и несение своих обязанностей в установленном режиме.
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