Сергей Крук снят с поста главы ГСЧС: Кабмин утвердил нового руководителя

16:17 25 августа Киев, Украина

Постановление Правительства Украины о назначении нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) было официально утверждено.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram в пятницу, 25 августа. Согласно этой информации, Сергей Крук снят с должности главы ГСЧС.

Согласно заявлению главы Министерства внутренних дел, Игоря Клименко, теперь обязанности исполняющего обязанности главы ГСЧС возложены на Владимира Демчука, который является заместителем руководителя этой службы.

В то же время, была завершена внутренняя проверка в ГСЧС, результаты которой будут использованы для принятия дополнительных решений в сфере кадровой политики.

Игорь Клименко подчеркнул, что ГСЧС продолжает нормальное функционирование и несение своих обязанностей в установленном режиме.