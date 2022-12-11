Сергей Кислица опроверг ложь рф о торговле Украины западным оружием

10:41 10 декабря Киев, Украина

Россия преподносит "фейки под видом фактов", пряча ложь "в многочисленные сроки и названия, технические характеристики и цифры". Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, цитирует Укринформ.

Таким образом представитель Украины прокомментировал обвинение российской делегации в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.

Кислица указал, что каждая новая партия оружия усиливает позиции ВСУ на фронте, а оружие используется исключительно для освобождения территорий от захватчиков.

"Все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению - помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", - подчеркнул он.

Постпред рассказал, что в Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая система контроля.

"Контроль оборота и использования стрелкового оружия и легких вооружений осуществляется на межведомственном уровне с участием МВД, СБУ, Государственной пограничной службы и других госструктур", - подчеркнул он.

По словам постпреда, в Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми иностранными партнерами. Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО.

"На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи", - сказал Кислица.

Он отметил, что серьезное внимание со стороны Совета Безопасности ООН и соответствующих международных механизмов заслуживает деятельность на оккупированных территориях Украины и в других странах мира российской частной военной компании "группа Вагнера".

Кислица подчеркнул, что после поражения россии и завершения войны должна состояться ее демилитаризация и денуклеаризация.

"Это позволит предотвратить угрозу повторения агрессии и заложит прочный фундамент как для превращения россии в миролюбивое государство, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности", - отметил Кислица.

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица сказал, что считает возможным принять закон, по которому Украина будет называть россию Московией.