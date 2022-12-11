Сергей Кислица опроверг ложь рф о торговле Украины западным оружием

Россия преподносит "фейки под видом фактов", пряча ложь "в многочисленные сроки и названия, технические характеристики и цифры". Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, цитирует Укринформ.
Таким образом представитель Украины прокомментировал обвинение российской делегации в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.
Кислица указал, что каждая новая партия оружия усиливает позиции ВСУ на фронте, а оружие используется исключительно для освобождения территорий от захватчиков.
Постпред рассказал, что в Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая система контроля.
По словам постпреда, в Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми иностранными партнерами. Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО.
Он отметил, что серьезное внимание со стороны Совета Безопасности ООН и соответствующих международных механизмов заслуживает деятельность на оккупированных территориях Украины и в других странах мира российской частной военной компании "группа Вагнера".
Кислица подчеркнул, что после поражения россии и завершения войны должна состояться ее демилитаризация и денуклеаризация.
Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица сказал, что считает возможным принять закон, по которому Украина будет называть россию Московией.
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