Сергей Гайдай сообщил о ситуации на Луганщине

"Россияне штурмуют Северодонецк, много разрушений в Горской общине. А еще спасатели ликвидировали пожар на площади порядка 1000 кв. метров в Лисичанске. Россияне обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской общине. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке – подсчитать сложно, потому что там идут уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области",- сообщает Гайдай.