Сергей Гайдай сообщил о ситуации на Луганщине

В Северодонецке идут уличные бои, в районах Белогоровки и Николаевки россияне проводят штурмовые действия, по Лисичанску нанесены авиаудары, другие города Луганской области подвергаются обстрелам.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, после вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.
Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Орехово, Горское, Врубовка.
Глава ОВА сообщил, что оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.
Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Орехово, Горское, Врубовка.
Глава ОВА сообщил, что оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.
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