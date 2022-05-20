Сергей Данилюк и компания OptSale: спонсирование терроризма на территории Украины ч.1

Раскрыт один канал спонсирования российских военных и развитий «пятой колонны» пророссийских настроений на территории Украины, это так называемый «криптоинвестор» Сергей Данилюк и его команда optsale.

Про работу его компании любой желающий сможет найти много негативных отзывов в сети интернет и на тематических форумах. Там же можно и найти то, что нигде никакого офиса компании optsale не существует… но существует персонаж – Сергей Данилюк, его брат, жена, целая команда людей в различных точках нашей страны, которые активно занимались на территории Украины «подрывной» деятельностью и сами тесно связаны с россией и москвой.

Вербовка произошла в москве, где сам Данилюк с женой и его сотрудники достаточно часто находились в различных поездках и проживали некоторое время. Прикрытие для деятельности было выбрано не случайно, в то время особым спросом пользовалась криптоиндустрия. И эта отрасль привлекала наименьшее внимание со стороны служб безопасности.

На протяжении долгого времени под прикрытием фирмы, занимающейся перевозкой и доставкой различных грузов из Китая в Украину, эта фирма занималась созданием разветвлённой сети агентуры и весьма успешным занятием – получение и обналичивание денег из российской федерации, которые в дальнейшем использовались на содержание и организацию ячеек террористических элементов, спец. подразделений, различных ДРГ на территории Украины, подкупом должностных лиц и получением необходимых данных с последующей передачей кураторам на местах.

Так, если проследить деятельность компании, то она занималась своей активностью в тех областях, в которых на данный момент идут ожесточённые бои, массовые разрушения, массовые задержания ДРГ… Базовый регион группировки - это Кривой Рог, и находящиеся рядом к нему города, Херсон, Энергодар, Никополь, Николаев, Каховка, Мелитополь, а оттуда уже Бердянск, Мариуполь Волноваха и Донецк.

Позиции и окрестности близ Гостомеля были «слиты» российским военным Данилюком и его женой Валерией заранее, также была полностью детализирована местность, для этого они заранее поселились в квартире, выбрав один из местных жк «на прорезной», чтобы ни у кого не вызвало сомнений их нахождение там, после чего был создан детальный план местности, для этого были использованы различная техника, дроны, высокоточные камеры, а машиной были исследованы окрестности и детально составлен план местности и дорог. Напомним, что именно это направление было выбрано для продвижения военной техники оккупантами для захвата столицы Украины, и по всей видимости, в этом поспособствовал Данилюк со своей командой, именно с Гостомеля началось продвижение российских военных в сторону Киева, а в городах следования – Буча, Ирпень на данный момент гуманитарная катастрофа и сотни жертв среди гражданского населения. Уже во время боевых действий Данилюк координировал действия российских военных, находясь в непосредственной близости и в большей степени мог работать как корректировщик их действий.