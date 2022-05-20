Сергей Данилюк и компания OptSale: спонсирование терроризма на территории Украины ч.1

Раскрыт один канал спонсирования российских военных и развитий «пятой колонны» пророссийских настроений на территории Украины, это так называемый «криптоинвестор» Сергей Данилюк и его команда optsale.
Про работу его компании любой желающий сможет найти много негативных отзывов в сети интернет и на тематических форумах. Там же можно и найти то, что нигде никакого офиса компании optsale не существует… но существует персонаж – Сергей Данилюк, его брат, жена, целая команда людей в различных точках нашей страны, которые активно занимались на территории Украины «подрывной» деятельностью и сами тесно связаны с россией и москвой.
Вербовка произошла в москве, где сам Данилюк с женой и его сотрудники достаточно часто находились в различных поездках и проживали некоторое время. Прикрытие для деятельности было выбрано не случайно, в то время особым спросом пользовалась криптоиндустрия. И эта отрасль привлекала наименьшее внимание со стороны служб безопасности.
На протяжении долгого времени под прикрытием фирмы, занимающейся перевозкой и доставкой различных грузов из Китая в Украину, эта фирма занималась созданием разветвлённой сети агентуры и весьма успешным занятием – получение и обналичивание денег из российской федерации, которые в дальнейшем использовались на содержание и организацию ячеек террористических элементов, спец. подразделений, различных ДРГ на территории Украины, подкупом должностных лиц и получением необходимых данных с последующей передачей кураторам на местах.
Так, если проследить деятельность компании, то она занималась своей активностью в тех областях, в которых на данный момент идут ожесточённые бои, массовые разрушения, массовые задержания ДРГ… Базовый регион группировки - это Кривой Рог, и находящиеся рядом к нему города, Херсон, Энергодар, Никополь, Николаев, Каховка, Мелитополь, а оттуда уже Бердянск, Мариуполь Волноваха и Донецк.
Позиции и окрестности близ Гостомеля были «слиты» российским военным Данилюком и его женой Валерией заранее, также была полностью детализирована местность, для этого они заранее поселились в квартире, выбрав один из местных жк «на прорезной», чтобы ни у кого не вызвало сомнений их нахождение там, после чего был создан детальный план местности, для этого были использованы различная техника, дроны, высокоточные камеры, а машиной были исследованы окрестности и детально составлен план местности и дорог. Напомним, что именно это направление было выбрано для продвижения военной техники оккупантами для захвата столицы Украины, и по всей видимости, в этом поспособствовал Данилюк со своей командой, именно с Гостомеля началось продвижение российских военных в сторону Киева, а в городах следования – Буча, Ирпень на данный момент гуманитарная катастрофа и сотни жертв среди гражданского населения. Уже во время боевых действий Данилюк координировал действия российских военных, находясь в непосредственной близости и в большей степени мог работать как корректировщик их действий.
Криптофинансист Данилюк Сергей Юрьевич: дата рождения 14.07.1988 г. Паспорт АН290062, ИНН 3233722537 спонсировал создание и развитие ячеек пророссийски настроенных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле. После того, как работа по созданию и распространению пророссийских настроений была закончена в этой части Украины, Данилюк перебрался в Киев, где тем же способом начал заниматься и в украинской столице - Киеве. Управление юго-восточным регионом он оставил на свою команду, куратором стал Влад Загребельный.
Также обнаружилась команда Данилюка и в Харькове, куратором по Харькову выступил Ярослав Иванов, что после такой деятельности стало с Харьковом, каждый украинец и так знает.
Фото Ярослав Иванов
Всем участникам группировки были обещаны высшие должности в руководстве оккупированных территорий.
Такой способ привлечения и вербовки граждан Украины для подрыва её территориальной целостности был выбран не случайно, как правило это люди, заинтересованные в своём достатке и имеющие определённые возможности, поэтому ими легко манипулировать и входить в доверие, на что и рассчитывала группировка Данилюка. Были тестовые закупки и взят в разработку как сам Данилюк, так и его пособники, жена, сотрудницы, которые так же обеспечивали вербовку и психологическую обработку граждан, чтобы склонить их для действий, которые будут направленны против Украины и распространения коллаборационистских настроений.
Также активной участницей группировки является и Яна Рышняк, на данный момент ещё не объявленная в розыск, успела выехать в Европу с ребёнком, где скрывается.
Фото Яна Рышняк
Ближайший помощник Данилюк Александр, также скрывается от вручения. Находится в Киеве и передвигается на одном из автомобилей с номерами КА5423ЕО. Паспорт номер АЕ262767, ИНН 2910308531, дата рождения 06.09.1979
Контрольные закупки различными фирмами и частниками не были закрыты, и никто из заказавших товар ничего не получил, хотя и делали полную предоплату по различным позициям.
Таким образом, торговля и продажа не является основным бизнесом всей компании и семьи Данилюков, потому что ни одного реального заказа так и не было предоставлено в контрольных закупках на территории Украины, об этом сообщает источник в СБУ, после первичной проверки.
Постоянное поступление средств осуществлялось через его компанию, которая находится прямо в москве и в Китае, что, собственно, он и его сотрудники это не скрывают, указывая это у себя на сайте и при общении Данилюк всегда говорит о своей команде и партнёрах, которые находятся на территории москвы.
Передвигается Данилюк на машине BMW Х6 номера КА8818АН, водительское удостоверение АЕВ037391, номер паспорта АН290062, ещё некоторые возможные машины это SKODA FABIA, АЕ4572СТ, MERCEDES-BENZ GLK 220, АЕ2722ІН
Фото Жена Валерия Данилюк, Сергей Данилюк, и их машина
Всех, кто увидит данные машины, просьба сообщить в ближайшее полицейское отделение, территориальную оборону или СБУ, и если есть возможность самоличного задержания, задержать.
Жена также является активным сотрудником и помощником Данилюка, свой день рождения она отметила 18 февраля.
На этой фотографии можно увидеть практически всю ячейку, которую создал Данилюк в Кривом Рогу, которая занималась перекачкой российских денег.
Фото Данилюк в москве, как он пишет «с частью команды» в москве…
По всей видимости часть команды, да ещё и в москве на встречах обсуждали дальнейшие действия, выгодные для обеих сторон.
И опять Москва
Список команды Данилюка и ОптСале и фотографий каждого, а также их контакты.
Владеет некоторой недвижимостью, квартира в ЖК «на прорезной», дом в Буче, несколько автомобилей и так далее.
В следующих частях мы детально расскажем про остальных участников группировки.
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