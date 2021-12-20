Сербия: Под зданием парламента снова прошли митинги

07:54 14 Июль Киев, Украина

Протест у здания Народной скупщины (парламента) Сербии прошел в понедельник в седьмой раз подряд и завершился без инцидентов. В отличие от предыдущих акций протеста не было слышно традиционных лозунгов. Люди несколько раз прокричали "Косово - это сердце Сербии", однако численности людей явно не хватало, чтобы заполнить большую площадь. А также не было слышно привычных свистков и вувузел.

В то же время акцию посетили сразу несколько оппозиционных лидеров, среди которых Срджан Ного, Бошко Обрадович и Саша Радулович. Каждый из них активно раздавал комментарии немногочисленным локальным видеопорталам. Однако собрать протест воедино оппозиционерам не удалось: немногочисленные протестующие разбились на три небольшие группы вокруг каждого из политиков. В отличие от предыдущих акций заметно больше людей носили медицинские маски.

Протестующие вновь не смогли выдвинуть единый список требований. В отличие от оппозиционеров, обещающих "свалить режим" и возмущавшихся "несознательностью граждан, которые не поддерживают протесты", собравшихся людей больше интересовало введение новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и предстоящая вакцинация населения.

Протесты не имеют официального организатора и проходят без необходимого по закону согласования с властями, однако правоохранители не препятствуют собравшимся. Полицейских в форме не было видно ни на ступенях, ни на площади перед зданием. Как сообщают региональные СМИ, протест также прошел в городе Ниш на юге страны. Здесь собрались несколько десятков человек, которые, не выдвигая требований, прошли по центральным улицам города.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля после решения властей вернуть комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На следующий день власти отказались от этой идеи, однако протесты продолжились несмотря на удовлетворение требований их участников. По данным полиции, в результате беспорядков в Сербии пострадали 130 полицейских, задержан 91 человек. Столице нанесен ущерб в размере 1 млн евро.