Сербия будет помогать восстанавливать города Украины

15:00 18 мая Киев, Украина

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с послом Украины Владимиром Толкачом заявил, что его страна будет участвовать в восстановлении городов Украины после войны.





Сообщается, что на встрече с послом Вучич выразил сожаление по поводу ситуации в Украине и проинформировал его о позициях правительства Сербии и Совета национальной безопасности.



Он подчеркнул, что



Вучич поблагодарил Украину за уважение к территориальной целостности Сербии.



Он отметил, что Сербия предоставила лучшие условия для беженцев из Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу согласно правилам Европейского Союза. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS.Сообщается, что на встрече с послом Вучич выразил сожаление по поводу ситуации в Украине и проинформировал его о позициях правительства Сербии и Совета национальной безопасности.Он подчеркнул, что Сербия стремится уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств как один из основных принципов международного права, содержащийся в уставе Организации Объединенных Наций, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины.Вучич поблагодарил Украину за уважение к территориальной целостности Сербии.Он отметил, что Сербия предоставила лучшие условия для беженцев из Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу согласно правилам Европейского Союза.

"Александар Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов в Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и подчеркнул необходимость продолжения работы над укреплением экономических отношений, как только позволит ситуация", - говорится в сообщении.

Вучич повторил, что Сербия, согласно своей последовательной политике, преданна мирному урегулированию споров и в этом смысле поддерживает все усилия, направленные на переговоры.